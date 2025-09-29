Відео
Головна Новини дня Зеленський і Туск виступлять на форумі з безпеки у Варшаві

Зеленський і Туск виступлять на форумі з безпеки у Варшаві

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 10:15
Безпековий форум у Варшаві — що відомо та хто прибуде
Виставка техніки на безпековому форумі в Польщі. Фото: Новини.LIVE

У Варшаві сьогодні розпочав роботу масштабний безпековий форум, що триватиме два дні — 29 та 30 вересня. Захід зібрав близько 2500 учасників зі 90 країн світу, серед яких — глави урядів, міністри, представники міжнародних інституцій та відомі експерти у сфері безпеки.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка присутня на заході. 

Безпековий форум у Варшаві — що відомо

Ключовими темами дискусій стануть посилення обороноздатності Європи, збереження трансатлантичної єдності та притягнення Росії до відповідальності за агресію проти України.

Варшава безпековий форум
Фотовиставка. Фото: Новини.LIVE

Серед спікерів — президент України Володимир Зеленський, який виступить у форматі онлайн-звернення, та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга візьме участь у панельній дискусії під назвою "Підвищення ставок: Чи варто Європі боятися?". Також очікується участь спецпредставника президента США Кіта Келлога та колишнього глави Пентагону Ллойда Остіна.

Польща безпековий форум
Виставка техніки. Фото: Новини.LIVE
Польща Варшава форум безпеки
Бронетехніка на виставці. Фото: Новини.LIVE

Окремим пунктом програми стане церемонія вручення нагороди "Лицар свободи 2025". Цьогоріч відзнаку отримає ексгенеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за його значний внесок у зміцнення європейської безпеки.

Нагадаємо, в ніч проти 28 вересня Польща підіймала в небо літаки через масовану атаку Росії.

Також стало відомо, що на час масованого російського обстрілу України у столиці було пошкоджено посольство Польщі.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
