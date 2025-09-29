Безпековий форум у Варшаві — що відомо та хто прибуде

Зеленський і Туск виступлять на форумі з безпеки у Варшаві
У Варшаві сьогодні розпочав роботу масштабний безпековий форум, що триватиме два дні — 29 та 30 вересня. Захід зібрав близько 2500 учасників зі 90 країн світу, серед яких — глави урядів, міністри, представники міжнародних інституцій та відомі експерти у сфері безпеки.
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка присутня на заході.
Безпековий форум у Варшаві — що відомо
Ключовими темами дискусій стануть посилення обороноздатності Європи, збереження трансатлантичної єдності та притягнення Росії до відповідальності за агресію проти України.
Серед спікерів — президент України Володимир Зеленський, який виступить у форматі онлайн-звернення, та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга візьме участь у панельній дискусії під назвою "Підвищення ставок: Чи варто Європі боятися?". Також очікується участь спецпредставника президента США Кіта Келлога та колишнього глави Пентагону Ллойда Остіна.
Окремим пунктом програми стане церемонія вручення нагороди "Лицар свободи 2025". Цьогоріч відзнаку отримає ексгенеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за його значний внесок у зміцнення європейської безпеки.
Нагадаємо, в ніч проти 28 вересня Польща підіймала в небо літаки через масовану атаку Росії.
Також стало відомо, що на час масованого російського обстрілу України у столиці було пошкоджено посольство Польщі.
