Російський обстріл 28 вересня пошкодив посольство Польщі в Києві

Окупанти пошкодили посольство Польщі в Україні — що відомо
Під час масованого російського обстрілу України у ніч проти 28 вересня було пошкоджено посольство Польщі, яке розташоване в Києві. Відомо, що ніхто не постраждав.
Про це повідомляє RMF FM із посиланням на слова речника МЗС Польщі Павела Вронського.
Росія пошкодила посольство Польщі в Україні
"Елемент снаряда або малокаліберний снаряд впав на дах нашого консульського відділу. Він пробив стелю. Снаряд опинився в кухонній кімнаті. Ніхто не постраждав", — зазначив Вронський.
Відомо, що російська атака не вплине на роботу посольства. Збитки незначні внаслідок пошкодження.
Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по багатоповерхівці в Соломʼянському районі Києва. Там вони вбили 12-річну дитину.
Крім того, під ударом противника опинився Інститут кардіології. Внаслідок атаки загинули двоє людей.
