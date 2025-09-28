Російський обстріл 28 вересня пошкодив посольство Польщі в Києві

Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Gleb Garanich

Під час масованого російського обстрілу України у ніч проти 28 вересня було пошкоджено посольство Польщі, яке розташоване в Києві. Відомо, що ніхто не постраждав.

Про це повідомляє RMF FM із посиланням на слова речника МЗС Польщі Павела Вронського.

Росія пошкодила посольство Польщі в Україні

"Елемент снаряда або малокаліберний снаряд впав на дах нашого консульського відділу. Він пробив стелю. Снаряд опинився в кухонній кімнаті. Ніхто не постраждав", — зазначив Вронський.

Відомо, що російська атака не вплине на роботу посольства. Збитки незначні внаслідок пошкодження.

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по багатоповерхівці в Соломʼянському районі Києва. Там вони вбили 12-річну дитину.

Крім того, під ударом противника опинився Інститут кардіології. Внаслідок атаки загинули двоє людей.