Российский обстрел 28 сентября повредил посольство Польши в Киеве

Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Gleb Garanich

Во время массированного российского обстрела Украины в ночь на 28 сентября было повреждено посольство Польши, которое расположено в Киеве. Известно, что никто не пострадал.

Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на слова представителя МИД Польши Павела Вронского.

Россия повредила посольство Польши в Украине

"Элемент снаряда или малокалиберный снаряд упал на крышу нашего консульского отдела. Он пробил потолок. Снаряд оказался в кухонной комнате. Никто не пострадал", — отметил Вронский.

Известно, что российская атака не повлияет на работу посольства. Убытки незначительные вследствие повреждения.

Напомним, российские оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Соломенском районе Киева. Там они убили 12-летнего ребенка.

Кроме того, под ударом противника оказался Институт кардиологии. В результате атаки погибли два человека.