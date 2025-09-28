Российский обстрел 28 сентября повредил посольство Польши в Киеве

Оккупанты повредили посольство Польши в Украине — что известно
Во время массированного российского обстрела Украины в ночь на 28 сентября было повреждено посольство Польши, которое расположено в Киеве. Известно, что никто не пострадал.
Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на слова представителя МИД Польши Павела Вронского.
Россия повредила посольство Польши в Украине
"Элемент снаряда или малокалиберный снаряд упал на крышу нашего консульского отдела. Он пробил потолок. Снаряд оказался в кухонной комнате. Никто не пострадал", — отметил Вронский.
Известно, что российская атака не повлияет на работу посольства. Убытки незначительные вследствие повреждения.
Напомним, российские оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Соломенском районе Киева. Там они убили 12-летнего ребенка.
Кроме того, под ударом противника оказался Институт кардиологии. В результате атаки погибли два человека.
Читайте Новини.LIVE!