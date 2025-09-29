Відео
Головна Новини дня Україна пропонує партнерам створити спільний щит, — Зеленський

Україна пропонує партнерам створити спільний щит, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 12:09
Зеленський запропонував партнерам створити спільний щит
Володимир Зеленський. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонує Польщі та партнерам створити спільний щит. За його словами, він необхідний від повітряних загроз.

Про це глава держави сказав на Варшавському безпековому форумі у понеділок, 29 вересня, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Спільний щит України та партнерів

Зеленський зауважив, що Україна має потенціал протистояти усім типам дронів та ракет російських окупантів. За його словами, спільні дії з партнерами забезпечать достатньо зброї та виробництва.

Він підкреслив, що в разі втрати Росією здатності завдавати авіаційних ударів їй доведеться шукати інші форми співіснування.

Зеленський також зауважив, що Москва може застосовувати танкери у Балтійському морі для запуску дронів. Український лідер закликав Європу заблокувати морські маршрути, якщо ці підозри підтвердяться.

Крім того, він очікує на новий 19-й пакет санкцій Європейського Союзу та швидші рішення стосовно використання російських активів. Зеленський також наголосив на важливості вступу України до ЄС, оскільки це шлях безпеки.

"Це важливо для нас і всього східного флангу. Геополітичний вакуум завжди запрошує російську агресію. Тому Україна має вступити до ЄС, і це станеться. Ми робимо все необхідне. Важливо, щоб вступ України не гальмувала політика окремих країн. Це не про те, що ми вже пережили в історії. Це про те, чого ми всі маємо уникнути. А уникнути маємо будь-якої залежності від Росії. Тому наша незалежність, друзі та вступ до ЄС — це і ваша сила в Євросоюзі", — додав глава держави.

Нагадаємо, безпековий форум у Варшаві триватиме 29 та 30 вересня. Відомо, що загалом зберуться близько 2 500 учасників.

А 28 вересня Зеленський поспілкувався з генсеком НАТО Марком Рютте про ініціативу PURL.

Володимир Зеленський Польща війна Україна Варшава
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
