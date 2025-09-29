Сирський розповів про ситуацію на Добропільському напрямку

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав українських військових, які працюють на ключових ділянках фронту. Зокрема, головком побував на Добропільському напрямку.

Про це Олександр Сирський повідомив у понеділок, 29 вересня, у Facebook.

Сирський на фронті. Фото: Сирський/Facebook

Сирський відвідав головні напрямки фронту — яка ситуація

"Присвятив ще один день роботі у частинах, які діють на головних напрямках фронту, в тому числі на Добропільському напрямку. Провів нараду з командирами частин та підрозділів, залучених до контрнаступальної операції", — поінформував Сирський.

А також додав, що завдяки чітко спланованим та сміливим діям українських військових — частина підрозділів РФ опинилась в оточенні.

Сирський на фронті. Фото: Сирський/Facebook

За даними головнокомандувача, загальні втрати російських окупантів на Добропільському напрямку становлять 3185 осіб, із них безповоротні — 1769.

Також загарбники втратили 969 одиниць озброєння та військової техніки.

За період контрнаступальної операції площа звільненої території на сьогодні становить близько 175 кв. км. Крім того, зачищено від диверсійних груп ще майже 195 кв. км.

"З урахуванням доповідей командирів на місцях визначив завдання та віддав необхідні вказівки щодо підвищення ефективності вогневого ураження противника, зокрема на дальніх відстанях; нейтралізації ворожих диверсійних груп у визначених районах; підвищення якості взаємодії підрозділів.

Також ухвалив необхідні рішення для всебічного забезпечення частин і підрозділів, які беруть участь у бойових діях, з урахуванням погіршення погодних умов", — підсумував Сирський.

Скриншот повідомлення Сирського/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно Сирський розповів, які плани російських армійців на фронті вдалося зірвати.

Також Сирський пояснив, як цього літа російські війська змінили тактику наступальних операцій.