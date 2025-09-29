Видео
Главная Новости дня Сырский сделал заявление по ситуации на Добропольском направлении

Сырский сделал заявление по ситуации на Добропольском направлении

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 10:39
Сырский рассказал о ситуации на Добропольском направлении
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил украинских военных, которые работают на ключевых участках фронта. В частности, главком побывал на Добропольском направлении.

Об этом Александр Сырский сообщил в понедельник, 29 сентября, в Facebook.

Сырский посетил главные направления фронта — детали

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил ключевые участки фронте, в том числе и Добропольское направление.

"Посвятил еще один день работе в частях, которые действуют на главных направлениях фронта, в том числе на Добропольском направлении. Провел совещание с командирами частей и подразделений, привлеченных к контрнаступательной операции", — сообщил Сырский.

А также добавил, что благодаря четко спланированным и смелым действиям украинских военных — часть подразделений РФ оказалась в окружении.

По данным главнокомандующего, общие потери российских оккупантов на Добропольском направлении составляют 3185 человек, из них безвозвратные — 1769.

Также захватчики потеряли 969 единиц вооружения и военной техники.

За период контрнаступательной операции площадь освобожденной территории на сегодня составляет около 175 кв. км. Кроме того, зачищено от диверсионных групп еще почти 195 кв. км.

"С учетом докладов командиров на местах определил задачи и отдал необходимые указания по повышению эффективности огневого поражения противника, в частности на дальних расстояниях; нейтрализации вражеских диверсионных групп в определенных районах; повышение качества взаимодействия подразделений.

Также принял необходимые решения для всестороннего обеспечения частей и подразделений, участвующих в боевых действиях, с учетом ухудшения погодных условий", — подытожил Сырский.

Напомним, что недавно Сырский рассказал, какие планы российских армейцев на фронте удалось сорвать.

Также Сырский объяснил, как этим летом российские войска изменили тактику наступательных операций.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
