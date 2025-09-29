Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський відзначив влучність українських військових

Зеленський відзначив влучність українських військових

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 12:41
Зеленський відзначив хорошу роботу ЗСУ на фронті
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У понеділок, 29 вересня, Президент України Володимир Зеленський відзначив влучність українських військових. Крім того, лідер подякував воїнам ЗСУ за хорошу роботу на полі бою.

Про це глава держави написав у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зеленський відзначив хороші результати на фронті

Сьогодні, 29 вересня, Президент України Володимир Зеленський відзначив хороші результати української далекобійності.

Глава держави подякував українським воїнам за влучність та анонсував Технологічну Ставку, присвячену виробництву далекобійних дронів різних типів і ракет.

"Була доповідь головкома Олександра Сирського. Дякую нашим воїнам за влучність — є хороші результати в нашої далекобійності. Україна захищається справедливо, і на російській території це відчутно. Готуємо Технологічну Ставку, яка великою мірою буде присвячена українській далекобійності, а саме — виробництву наших дронів різних типів і ракет", — зазначив Зеленський.

Зокрема, він розповів про втрати ворога. Станом на цей ранок загальні російські втрати досягли рівня 3185 осіб, і майже 1 800 з них — безповоротні втрати. Звільнено більш ніж 174 квадратні кілометри та зачищено ще більш ніж 194 квадратні кілометри в межах операції.

"Продовжуємо захист наших позицій і на інших напрямках. Окрема увага — ситуації в Купʼянську. Вдячний кожному нашому підрозділу, який забезпечує знищення окупантів", — резюмував Зеленський.

Раніше ми інформували, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Зеленському про ситуацію на полі бою.

Також ми повідомляли, що Сирський розповів, яка наразі ситуація на Добропільському напрямку.

Володимир Зеленський ЗСУ війна в Україні українські військові перемога
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації