Зеленський відзначив хорошу роботу ЗСУ на фронті

У понеділок, 29 вересня, Президент України Володимир Зеленський відзначив влучність українських військових. Крім того, лідер подякував воїнам ЗСУ за хорошу роботу на полі бою.

Про це глава держави написав у Telegram.

Зеленський відзначив хороші результати на фронті

Сьогодні, 29 вересня, Президент України Володимир Зеленський відзначив хороші результати української далекобійності.

Глава держави подякував українським воїнам за влучність та анонсував Технологічну Ставку, присвячену виробництву далекобійних дронів різних типів і ракет.

"Була доповідь головкома Олександра Сирського. Дякую нашим воїнам за влучність — є хороші результати в нашої далекобійності. Україна захищається справедливо, і на російській території це відчутно. Готуємо Технологічну Ставку, яка великою мірою буде присвячена українській далекобійності, а саме — виробництву наших дронів різних типів і ракет", — зазначив Зеленський.

Зокрема, він розповів про втрати ворога. Станом на цей ранок загальні російські втрати досягли рівня 3185 осіб, і майже 1 800 з них — безповоротні втрати. Звільнено більш ніж 174 квадратні кілометри та зачищено ще більш ніж 194 квадратні кілометри в межах операції.

"Продовжуємо захист наших позицій і на інших напрямках. Окрема увага — ситуації в Купʼянську. Вдячний кожному нашому підрозділу, який забезпечує знищення окупантів", — резюмував Зеленський.

