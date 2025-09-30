Зеленський сказав, хто профінансував американське озброєння для ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі про ініціативу PURL. Зокрема, український лідер назвав країни, які профінансували американське озброєння для Збройних сил України.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Зеленський про ініціативу PURL та фінансування озброєння для ЗСУ

Президент Зеленський зазначив, що ініціатива PURL є дуже цінним механізмом НАТО, який перетворює підтримку союзників на відчутні спроможності для України.

За його словами, вона дає можливість закуповувати оборонне озброєння, яке потрібне вже зараз для збереження життів, зокрема системи Patriot й інше ключове американське обладнання, і вже забезпечує реальні результати.

За даними Зеленського, із серпня наші партнери профінансували кілька пакетів американського озброєння для України:

Нідерланди — 578 мільйонів доларів, 1-й пакет;

Данія, Норвегія, Швеція разом — 495 мільйонів доларів, 2-й пакет;

Німеччина оголосила про намір профінансувати 3-й пакет на 500 мільйонів доларів, а Канада — 4-й пакет на 500 мільйонів доларів.

Лідер додав, що 5-й і 6-й пакети зараз узгоджують з американською стороною. Станом на зараз Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія та Люксембург уже заявили про готовність зробити внесок у майбутній 5-й пакет.

"Наша мета — забезпечувати 1 мільярд доларів на місяць у межах ініціативи, щоб повністю реалізувати її потенціал. Ми вдячні кожному партнеру за такі важливі внески. Разом ми зміцнюємо нашу оборону та наближаємо справедливий і тривалий мир", — резюмував Зеленський.

