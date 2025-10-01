Келлог вважає, що Путін не переможе, але й до переговорів в найближчий рік не буде готовим

Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог. Фото: Cinefoto.pl

На безпековому форумі у Варшаві спецпредставник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог висловився щодо можливості РФ перемогти Україну. Келлог провів паралелі з післявоєнною Німеччиною.

Чи виграє війну Путін на думку Келлога

На думку генерала Келлога, диктатор РФ Путін не виграє війну у довгостроковій перспективі. Проте у найближчі 12 місяців він також не буде готовий провести переговори про мир. Головним завданням союзників є переконання російського диктатора у необхідності діалогу.

"Знаєте, треба сподіватися, але не варто планувати на основі надії, бо це не найкраща стратегія. Але треба переконатися, що він розуміє. У довгостроковій перспективі йому не виграти. Знаєте, ми маємо справу з реальністю", — зазначив спецпредставник Трампа.

Келлог підкреслив, що довгострокова перспектива війни не сприятлива для Росії. Він порівняв ситуацію в Україні з післявоєнною Німеччиною, наприклад, коли перший канцлер ФРН Конрад Аденауер розумів, що об'єднання країни за його правління неможливе. Проте, Аденауер вірив у майбутнє єднання Німеччини, і так воно й сталося.

"Але згодом Аденауер сказав: "Зрештою, Німеччина об'єднається". Так і сталося. Згодом Німеччина, ймовірно, стане частиною НАТО, що і відбулося. Треба дивитися, як це виглядатиме в довгостроковій перспективі", — сказав Келлог.

Раніше повідомлялось, що на форумі у Варшаві колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що завершення війни неможливе без надійних гарантій безпеки Україні. На його думку, кращою гарантією є вступ України до НАТО.

Також на форумі безпеки у Варшаві НАТО визнало проблему присутності російських БпЛА і літаків поблизу кордонів. Однак пропонувались різні підходи до розв'язання проблеми — від жорстких дій до обережного аналізу ризиків.