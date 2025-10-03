Відео
Україна
Головна Новини дня Дрони атакували російський НПЗ за 1400 км від України — відео

Дрони атакували російський НПЗ за 1400 км від України — відео

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 12:43
БпЛА атакували НПЗ Орскнафтооргсинтез в Оренбурзькій області РФ
Дрон летить на НПЗ. Фото: кадр з відео

У ніч проти 3 жовтня безпілотники атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Росії "Орскнафтооргсинтез" в Оренбурзькій області. Цей об'єкт розташований за 1400 км від українського кордону.

Про це стало відомо із соцмереж, де росіяни масово публікували прильоти.

Читайте також:

Дрони влучили по НПЗ в Оренбурзькій області

Увага! Відео містить нецензурну лексику 18+!

Це підприємство має проєктну потужність переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік.

Завод спеціалізується на виробництві бензину, дизельного палива, авіаційного гасу, мазуту, бітуму та мастил, забезпечуючи значну частину паливного ринку Росії.

Атака безпілотників стала ще одним ударом по російській нафтопереробній галузі, яка останні місяці дедалі частіше стає ціллю.

Нагадаємо, в Росії сьогодні, 3 жовтня, лунала серія вибухів через атаку дронів

Тим часом в Криму виник жорсткий дефіцит пального через часті атаки дронів на нафтопереробні заводи.

вибух НПЗ безпілотники нафта дрони Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
