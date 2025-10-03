Вибухи в Росії 3 жовтня — які області атакували дрони

Росію вночі масово атакували дрони — що відомо
Протягом ночі у багатьох куточках Росії лунали вибухи. Країна-агресор була під атакою БпЛА.
Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у п’ятницю, 3 жовтня.
Наслідки атаки
Зазначається, що епіцентром атаки був Краснодарський край.
З 00:15 до 04:30 під атакою БпЛА був Новоросійськ. Пролунало близько десяти вибухів. Наслідки уточнюються.
Також закривали аеропорти в Сочі та Геленджику. Там нібито працювала ППО.
Крім того, вибухи гриміли в тимчасово окупованому Криму — в період з 23:00 до 01:00 над східними та південно-східними районами півострова.
Офіційної інформації про наслідки наразі немає.
Нагадаємо, в ніч проти 3 жовтня РФ здійснила чергову атаку на Україну. Зокрема ракети атакували Полтаву.
Також вибухи гриміли у Дніпрі.
