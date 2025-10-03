Взрывы в России 3 октября - какие области атаковали дроны

Россию ночью массово атаковали дроны — что известно
В течение ночи во многих уголках России раздавались взрывы. Страна-агрессор была под атакой БпЛА.
Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в пятницу, 3 октября.
Последствия атаки
Отмечается, что эпицентром атаки был Краснодарский край.
С 00:15 до 04:30 под атакой БпЛА был Новороссийск. Прозвучало около десяти взрывов. Последствия уточняются.
Также закрывали аэропорты в Сочи и Геленджике. Там якобы работала ПВО.
Кроме того, взрывы гремели во временно оккупированном Крыму — в период с 23:00 до 01:00 над восточными и юго-восточными районами полуострова.
Официальной информации о последствиях пока нет.
Напомним, в ночь на 3 октября РФ осуществила очередную атаку на Украину. В частности, ракеты атаковали Полтаву.
Также взрывы гремели в Днепре.
Читайте Новини.LIVE!