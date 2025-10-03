Відео
Полтава під ракетним ударом — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 01:42
Вибухи у Полтаві 3 жовтні - місто атакували ракети
Ворожа ракета в небі. Ілюстративне фото: Reuters

Вибухи у Полтаві було чути в ніч проти 3 жовтня. Ворог запустив на місто ракети.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Звук вибухів у Полтаві в ніч проти 3 жовтня

"У Полтаві було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 01:21.

Паралельно військові фіксували багато швидкісних цілей і крилатих ракет в напрямку Полтави.

Вибухи у Полтаві 3 жовтні - місто атакували ракети - фото 1
Фіксація ракет в напрямку Полтави. Фото: скриншот з Телеграму

Де оголосили тривогу

Станом на 01:42 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Вибухи у Полтаві 3 жовтні - місто атакували ракети - фото 2
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграму

Нагадаємо, що менше години тому вибухи пролунали у Дніпрі. Це відбулось на тлі фіксації дронів і ракет над Україною

Окрім того, пізно ввечері, 3 жовтня, ворог намагався атакувати столицю дронами. У зв'язку з цим у Києві було чути вибухи.

обстріли Полтава ракети війна в Україні Росія ракетний удар
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
