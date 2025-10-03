Вибухи у Полтаві 3 жовтні - місто атакували ракети

Полтава під ракетним ударом — що відомо
Дата публікації: 3 жовтня 2025 01:42
Ворожа ракета в небі. Ілюстративне фото: Reuters
Вибухи у Полтаві було чути в ніч проти 3 жовтня. Ворог запустив на місто ракети.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.
Звук вибухів у Полтаві в ніч проти 3 жовтня
"У Полтаві було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 01:21.
Паралельно військові фіксували багато швидкісних цілей і крилатих ракет в напрямку Полтави.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:42 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що менше години тому вибухи пролунали у Дніпрі. Це відбулось на тлі фіксації дронів і ракет над Україною
Окрім того, пізно ввечері, 3 жовтня, ворог намагався атакувати столицю дронами. У зв'язку з цим у Києві було чути вибухи.
