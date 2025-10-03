Взрывы в Полтаве 3 октября - город атаковали ракеты

Полтава под ракетным ударом — что известно
Дата публикации 3 октября 2025 01:42
Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: Reuters
Взрывы в Полтаве были слышны в ночь на 3 октября. Враг запустил на город ракеты.
Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.
Звук взрывов в Полтаве в ночь на 3 октября
"В Полтаве был слышен взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 01:21.
Параллельно военные фиксировали много скоростных целей и крылатых ракет в направлении Полтавы.
Где объявили тревогу
По состоянию на 01:42 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что менее часа назад взрывы прогремели в Днепре. Это произошло на фоне фиксации дронов и ракет над Украиной
Кроме того, поздно вечером, 3 октября, враг пытался атаковать столицу дронами. В связи с этим в Киеве были слышны взрывы.
