Взрывы в Полтаве 3 октября - город атаковали ракеты

Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Взрывы в Полтаве были слышны в ночь на 3 октября. Враг запустил на город ракеты.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Звук взрывов в Полтаве в ночь на 3 октября

"В Полтаве был слышен взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 01:21.

Параллельно военные фиксировали много скоростных целей и крылатых ракет в направлении Полтавы.

Фиксация ракет в направлении Полтавы. Фото: скриншот из Телеграма

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:42 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграма

Напомним, что менее часа назад взрывы прогремели в Днепре. Это произошло на фоне фиксации дронов и ракет над Украиной

Кроме того, поздно вечером, 3 октября, враг пытался атаковать столицу дронами. В связи с этим в Киеве были слышны взрывы.