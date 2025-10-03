Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Полтава под ракетным ударом — что известно

Полтава под ракетным ударом — что известно

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 01:42
Взрывы в Полтаве 3 октября - город атаковали ракеты
Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Взрывы в Полтаве были слышны в ночь на 3 октября. Враг запустил на город ракеты.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Звук взрывов в Полтаве в ночь на 3 октября

"В Полтаве был слышен взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 01:21. 

Параллельно военные фиксировали много скоростных целей и крылатых ракет в направлении Полтавы.

Вибухи у Полтаві 3 жовтні - місто атакували ракети - фото 1
Фиксация ракет в направлении Полтавы. Фото: скриншот из Телеграма

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:42 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Вибухи у Полтаві 3 жовтні - місто атакували ракети - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграма

Напомним, что менее часа назад взрывы прогремели в Днепре. Это произошло на фоне фиксации дронов и ракет над Украиной

Кроме того, поздно вечером, 3 октября, враг пытался атаковать столицу дронами. В связи с этим в Киеве были слышны взрывы.

обстрелы Полтава ракеты война в Украине Россия ракетный удар
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации