Взрывы в Днепре 3 октября

В Днепре прогремели взрывы
Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 01:10
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников
Взрывы в Днепре прогремели прямо сейчас, в ночь на 3 октября. Прямо сейчас враг атакует Украину дронами и ракетами.
Об этом сообщает Telegram "Суспільне Дніпро" и канал Воздушных сил ВСУ.
Реклама
Читайте также:
Звуки взрывов в Днепре в ночь на 3 октября
"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении в 01:02.
Параллельно военные фиксируют в низкие областей Украины дроны и крылатые ракеты.
Где объявили тревогу
По состоянию на 01:10 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, несколько часов назад звуки взрывов были слышны в Киеве. Враг пытался атаковать столицу дронами.
Кроме того, вечером 2 октября взрывы прогремели в Николаеве и Херсоне. Однако тревоги в этот момент не было.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама