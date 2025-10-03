Взрывы в Днепре 3 октября

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Днепре прогремели прямо сейчас, в ночь на 3 октября. Прямо сейчас враг атакует Украину дронами и ракетами.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Дніпро" и канал Воздушных сил ВСУ.

Звуки взрывов в Днепре в ночь на 3 октября

"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении в 01:02.

Параллельно военные фиксируют в низкие областей Украины дроны и крылатые ракеты.

Фиксация дронов и ракет. Фото: скриншот из Телеграма

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:10 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграма

Напомним, несколько часов назад звуки взрывов были слышны в Киеве. Враг пытался атаковать столицу дронами.

Кроме того, вечером 2 октября взрывы прогремели в Николаеве и Херсоне. Однако тревоги в этот момент не было.