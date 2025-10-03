Видео
Главная Новости дня В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 01:10
Взрывы в Днепре 3 октября
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Днепре прогремели прямо сейчас, в ночь на 3 октября. Прямо сейчас враг атакует Украину дронами и ракетами.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Дніпро" и канал Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Звуки взрывов в Днепре в ночь на 3 октября

"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении в 01:02.

Параллельно военные фиксируют в низкие областей Украины дроны и крылатые ракеты.

Вибухи у Дніпрі 3 жовтня - фото 1
Фиксация дронов и ракет. Фото: скриншот из Телеграма

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:10 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Вибухи у Дніпрі 3 жовтня - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграма

Напомним, несколько часов назад звуки взрывов были слышны в Киеве. Враг пытался атаковать столицу дронами.

Кроме того, вечером 2 октября взрывы прогремели в Николаеве и Херсоне. Однако тревоги в этот момент не было.

Днепр обстрелы дрон Шахид-136 ракеты война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
