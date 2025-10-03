Вибухи у Дніпрі 3 жовтня

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Дніпрі пролунали прямо зараз, в ніч проти 3 жовтня. Прямо зараз ворог атакує Україну дронами та ракетами.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Дніпро" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Звуки вибухів у Дніпрі в ніч проти 3 жовтня

"У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 01:02.

Паралельно військові фіксують у низькі областей України дрони та крилаті ракети.

Фіксація дронів та ракет. Фото: скриншот з Телеграму

Де оголосили тривогу

Станом на 01:10 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграму

Нагадаємо, кілька годин тому звуки вибухів було чути у Києві. Ворог намагався атакувати столицю дронами.

Окрім того, ввечері 2 жовтня вибухи пролунали у Миколаєві та Херсоні. Однак тривоги в цей момент не було.