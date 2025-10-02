Росія отримає удар по енергетиці у відповідь якщо обстріляє Україну

Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов. Фото: Генштаб ЗСУ

Начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Андрій Гнатов прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про те, що у випадку ударів по енергетичній інфраструктурі Києва Росія може отримати відповідь у вигляді блекауту в Москві. За словами Гнатова, будь-які агресивні дії противника проти України не залишаться без відповіді.

Про це він висловився в інтерв'ю "Укрінформ".

"Абсолютно правильно все сказав Президент, і ми знайдемо і можливості, знайдемо і зброю, і проведемо ці операції, вони обов'язково зрозуміють, що таким чином вони не досягнуть переваги", — сказав Гнатов.

Відповідаючи на питання про наявність далекобійних засобів у ЗСУ, Гнатов зазначив, що Україна володіє всім необхідним озброєнням, хоча існують проблеми із кількістю для забезпечення переваги. Він зауважив, що у росіян більше бойових літаків та ракет, але є нюанс у стратегії.

"Зрозуміло, що бойових літаків у противника зараз більше, але це не означає, що вони можуть за рахунок цього отримати перевагу, яка дала би їм шанси перемагати у війні. Точно така ж історія щодо решти зразків. У них більше ракет, наприклад, але ми по-іншому їх застосовуємо", — пояснив начальник Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні, 2 жовтня кілька населених пунктів мали перебої з електропостачанням внаслідок атак Росії по енергооб'єктам. В деяких областях мешканців попередили про можливі повернення графіків відключення світла.