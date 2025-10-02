Видео
Видео

У ВСУ есть возможности для блэкаута в Москве — начальник Генштаба

У ВСУ есть возможности для блэкаута в Москве — начальник Генштаба

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 14:54
Россия получит ответный удар по энергетике если обстреляет Украину
Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов. Фото: Генштаб ВСУ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Андрей Гнатов прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о том, что в случае ударов по энергетической инфраструктуре Киева Россия может получить ответ в виде блэкаута в Москве. По словам Гнатова, любые агрессивные действия противника против Украины не останутся без ответа.

Об этом он высказался в интервью "Укринформ".

Читайте также:

ВСУ имеют оружие для атаки на энергообъекты в России

"Абсолютно правильно все сказал Президент, и мы найдем и возможности, найдем и оружие, и проведем эти операции, они обязательно поймут, что таким образом они не достигнут преимущества", — сказал Гнатов.

Отвечая на вопрос о наличии дальнобойных средств в ВСУ, Гнатов отметил, что Украина обладает всем необходимым вооружением, хотя существуют проблемы с количеством для обеспечения превосходства. Он отметил, что у россиян больше боевых самолетов и ракет, но есть нюанс в стратегии.

"Понятно, что боевых самолетов у противника сейчас больше, но это не значит, что они могут за счет этого получить преимущество, которое дало бы им шансы побеждать в войне. Точно такая же история в отношении остальных образцов. У них больше ракет, например, но мы по-другому их применяем", — пояснил начальник Генштаба ВСУ.

Напомним, сегодня, 2 октября несколько населенных пунктов имели перебои с электроснабжением в результате атак России по энергообъектам. В некоторых областях жителей предупредили о возможном возвращении графиков отключения света.

