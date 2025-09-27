Россия угрожает Украине блэкаутом — Зеленский резко ответил

Владимир Зеленский. Фото: кадр с видео

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на российские угрозы устроить блэкаут в Киеве. По его словам, тогда блэкаут будет и в Москве.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции по результатам своего визита в США в субботу, 27 сентября.

Угрозы блэкаутом

"Если россияне угрожают блэкаутом в столице Украины, то должны знать, что будет блэкаут и в российской столице", — отметил глава государства.

По словам Зеленского, цивилизованные страны отличаются от диких тем, что никогда не начинают первыми и не являются агрессорами. В то же время он отметил, что это не говорит о слабости.

"Не надо проявлять слабость", — добавил украинский лидер.

Напомним, нардеп Сергей Козырь сообщил, что энергоинфраструктура Украины может выдержать зимний период без российских атак, однако он призвал готовиться к худшему.

Ранее харьковчане рассказали, что думают о возможных отключениях света. Кроме того, о предупреждении высказались и жители Львова.