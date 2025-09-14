Видео
Главная Новости дня Отключение света — нардеп призвал готовиться к худшему

Отключение света — нардеп призвал готовиться к худшему

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 22:55
Отключение света зимой — нардеп сделал неутешительное заявление
Поврежденная ТЭС после российской атаки. Фото: ДТЭК

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Козырь заявил, что энергетическая инфраструктура Украины способна выдержать зиму без обстрелов. В то же время он призвал граждан готовиться к худшему.

Об этом Сергей Козырь сказал в эфире Вечір.LIVE.

Отключение света зимой

"Та инфраструктура, которая есть сейчас, даст возможность стало пройти отопительный сезон при невмешательстве внешних факторов, если не будет внешних разрушений", — отметил Козырь.

По его словам, наибольшие риски связаны с прифронтовыми регионами, где восстановление энергетической инфраструктуры практически невозможно из-за постоянных обстрелов.

Кроме того, нардеп поддержал идею премьер-министра Юлии Свириденко поехать по регионам для проверки. В то же время он предостерег от "теплых ванн", когда на местах отчитываются только о позитиве.

"Для украинцев точно надо готовиться к очень сложной зиме, поскольку не может быть такого, что первая, вторая, третья зима будут более-менее теплыми, поэтому готовимся к худшему", — заявил Козырь.

Напомним, жители Харькова в комментарии Новини.LIVE рассказали, как реагируют на предупреждения о возможных отключениях света.

Ранее гендиректор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что этой осенью в Украине возможны отключения электроэнергии. Он призвал быть готовыми.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
