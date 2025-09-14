Відео
Головна Новини дня Відключення світла — нардеп закликав готуватися до найгіршого

Відключення світла — нардеп закликав готуватися до найгіршого

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 22:55
Відключення світла взимку — нардеп зробив невтішну заяву
Пошкоджена ТЕС після російської атаки. Фото: ДТЕК

Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Козир заявив, що енергетична інфраструктура України здатна витримати зиму без обстрілів. Водночас він закликав громадян готуватися до найгіршого.

Про це Сергій Козир сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Читайте також:

Відключення світла взимку

"Та інфраструктура, яка є зараз, дасть можливість стало пройти опалювальний сезон при не втручанні зовнішніх факторів, якщо не буде зовнішніх руйнувань", — зазначив Козир.

За його словами, найбільші ризики повʼязані з прифронтовими регіонами, де відновлення енергетичної інфраструктури практично неможливе через постійні обстріли.

Крім того, нардеп підтримав ідею премʼєр-міністра Юлії Свириденко поїхати по регіонах для перевірки. Водночас він застеріг від "теплих ванн", коли на місцях звітують лише про позитив.

"Для українців точно треба готуватися до дуже складної зими, оскільки не може бути такого, що перша, друга, третя зима будуть більш-менш теплими, тому готуємося до найгіршого", — заявив Козир.

Нагадаємо, мешканці Харкова в коментарі Новини.LIVE розповіли, як реагують на попередження про можливі відключення світла.

Раніше гендиректор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що цієї осені в Україні можливі відключення електроенергії. Він закликав бути готовими.

електроенергія Україна нардепи електропостачання відключення світла світло
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
