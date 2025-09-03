Взимку повних блекаутів не очікується, але локальні відключення та графіки можуть бути, заявив нардеп Кучеренко

Українці при відключенні електроенергії. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Останніми днями російські окупанти стали завдавати більше ударів по енергетичній інфраструктурі України. Тому взимку можна очікувати відключення світла.

Про це в етері "Київського часу" заявив народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко.

Блекаут чи відключення?

Депутат пропонує не бути песимістами та не очікувати тотальних блекаутів в Україні, але тимчасові відключення світла цілком реальні. Це будуть локальні проблеми з графіками відключень й обмежень.

"Не треба слово блекаут зайвий раз використовувати. Бо блекаут це абсолютно некерована, катастрофічна ситуація. А ми на сьогодні маємо резервні запаси трансформаторів, реле, інших запчастин. Вміємо розвантажувати систему. Тому я катастрофу не хочу прогнозувати", — сказав Кучеренко.

Чиновник зазначив, що зараз окупанти намагаються влучати по енергооб'єктах Одеса, Хмельниччини та інших регіонів. А раніше спрямовували свої атаки на газовидобуток, газосховища та наземну інфраструктуру й НПЗ.

"Ми туди улупимо по їхніх НПЗ, але в них їх багато. І вони луплять по наших НПЗ, а у нас, на жаль, їх небагато", — зазначив нардеп.

Раніше повідомлялось, що у наступні два роки електроенергія в Україні може подорожчати. Міністерство економіки зробило свій прогноз. Також ми писали, що опалювальний сезон в Україні починається орієнтовно 15 жовтня, але дату можуть змістити.