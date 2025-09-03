Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Повний блекаут чи графіки відключень — нардеп про світло взимку

Повний блекаут чи графіки відключень — нардеп про світло взимку

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 23:40
Взимку повних блекаутів не очікується, але локальні відключення та графіки можуть бути, заявив нардеп Кучеренко
Українці при відключенні електроенергії. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Останніми днями російські окупанти стали завдавати більше ударів по енергетичній інфраструктурі України. Тому взимку можна очікувати відключення світла.

Про це в етері "Київського часу" заявив народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко.

Реклама
Читайте також:

Блекаут чи відключення?

Депутат пропонує не бути песимістами та не очікувати тотальних блекаутів в Україні, але тимчасові відключення світла цілком реальні. Це будуть локальні проблеми з графіками відключень й обмежень.

"Не треба слово блекаут зайвий раз використовувати. Бо блекаут це абсолютно некерована, катастрофічна ситуація. А ми на сьогодні маємо резервні запаси трансформаторів, реле, інших запчастин. Вміємо розвантажувати систему. Тому я катастрофу не хочу прогнозувати", — сказав Кучеренко.

Чиновник зазначив, що зараз окупанти намагаються влучати по енергооб'єктах Одеса, Хмельниччини та інших регіонів. А раніше спрямовували свої атаки на газовидобуток, газосховища та наземну інфраструктуру й НПЗ.

"Ми туди улупимо по їхніх НПЗ, але в них їх багато. І вони луплять по наших НПЗ, а у нас, на жаль, їх небагато", — зазначив нардеп. 

Раніше повідомлялось, що у наступні два роки електроенергія в Україні може подорожчати. Міністерство економіки зробило свій прогноз. Також ми писали, що опалювальний сезон в Україні починається орієнтовно 15 жовтня, але дату можуть змістити. 

електроенергія енергетика світло блекаут графіки відключень світла
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації