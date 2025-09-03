Видео
Полный блэкаут или графики отключений — нардеп о свете зимой

Полный блэкаут или графики отключений — нардеп о свете зимой

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 23:40
Зимой полных блэкаутов не ожидается, но локальные отключения и графики могут быть, заявил нардеп Кучеренко
Украинцы при отключении электроэнергии. Иллюстративное фото: Новости.LIVE

В последние дни российские оккупанты стали наносить больше ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Поэтому зимой можно ожидать отключения света.

Об этом в эфире "Київського часу" заявил народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

Читайте также:

Блэкаут или отключение?

Депутат предлагает не быть пессимистами и не ожидать тотальных блэкаутов в Украине, но временные отключения света вполне реальны. Это будут локальные проблемы с графиками отключений и ограничений.

"Не надо слово блэкаут лишний раз использовать. Потому что блэкаут это абсолютно неуправляемая, катастрофическая ситуация. А мы на сегодня имеем резервные запасы трансформаторов, реле, других запчастей. Умеем разгружать систему. Поэтому я катастрофу не хочу прогнозировать", — сказал Кучеренко.

Чиновник отметил, что сейчас оккупанты пытаются попадать по энергообъектам Одесса, Хмельницкой области и других регионов. А раньше направляли свои атаки на газодобычу, газохранилища и наземную инфраструктуру и НПЗ.

"Мы туда лупим по их НПЗ, но у них их много. И они лупят по нашим НПЗ, а у нас, к сожалению, их немного", — отметил нардеп.

Ранее сообщалось, что в следующие два года электроэнергия в Украине может подорожать. Министерство экономики сделало свой прогноз. Также мы писали, что отопительный сезон в Украине начинается ориентировочно 15 октября, но дату могут сместить.

электроэнергия энергетика свет блэкаут графики отключений света
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
