Главная Новости дня В Правительстве спрогнозировали, будет ли дорожать электроэнергия

В Правительстве спрогнозировали, будет ли дорожать электроэнергия

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 20:55
С 2026 года электроэнергия будет дорожать - прогноз Минэкономики
Деньги на коммунальных платежках. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Министерство экономики сделало прогноз на 2026-2028 годы. Электроэнергия для украинцев может подорожать.

Об этом говорится в письме Минэкономики №3011-02/30287-03 с уточненными сценарными условиями функционирования экономики на 2026-2028 годы, передает Экономическая правда.

Читайте также:

С 2026 года электроэнергия будет дорожать

Согласно прогнозу, цены на электроэнергию ежегодно будут расти примерно на 15% в период с декабря по декабрь соответствующего года, с возможным отклонением в 5%.

В документе отмечается, что повышение тарифов является частью прогнозируемых изменений на энергетическом рынке и может повлиять на бюджет домохозяйств в последующие годы.

Напомним, украинцы могут получать жилищную субсидию от государства на оплату коммунальных услуг. Но в некоторых случаях помощь теряется. Отказ получают из-за наличия задолженности за свет, воду или газ сроком более трех месяцев.

Также мы писали, что отопительный сезон в Украине начинается ориентировочно 15 октября, но дату могут сместить. Обычно в домах появляется тепло, когда среднесуточная температура в течение трех дней подряд опускается ниже восьми градусов.

