З 2026 року електроенергія дорожчатиме - прогноз Мінекономіки

Гроші на комунальних платіжках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міністерство економіки зробило прогноз на 2026–2028 роки. Електроенергія для українців може здорожчати.

Про це йдеться в листі Мінекономіки №3011-02/30287-03 з уточненими сценарними умовами функціонування економіки на 2026-2028 роки, передає Економічна правда.

Реклама

Читайте також:

З 2026 року електроенергія дорожчатиме

Згідно з прогнозом, ціни на електроенергію щорічно зростатимуть приблизно на 15% у період з грудня по грудень відповідного року, із можливим відхиленням у 5%.

В документі зазначається, що підвищення тарифів є частиною прогнозованих змін на енергетичному ринку та може вплинути на бюджет домогосподарств у наступні роки.

Нагадаємо, українці можуть отримувати житлову субсидію від держави на оплату комунальних послуг. Але в деяких випадках допомога втрачається. Відмову отримують через наявність заборгованості за світло, воду чи газ терміном понад три місяці.

Також ми писали, що опалювальний сезон в Україні починається орієнтовно 15 жовтня, але дату можуть змістити. Зазвичай у будинках з’являється тепло, коли середньодобова температура протягом трьох днів підряд опускається нижче восьми градусів.