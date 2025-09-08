Чи будуть відключення світла восени — директор Yasno дав прогноз

Пошкоджені електромережі. Фото: ДТЕК

Через останні атаки РФ на енергетику країни, українцям радять бути готовими до відключення світла цієї осені. Варто запасатися повербанками, ліхтариками та водою.

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко у Facebook 8 вересня.

Чи будуть відключення світла восени

"Осінь трохи тривожна пора для енергетиків. Що буде цієї осені, звісно, ніхто не знає, але, враховуючи останні обстріли особливого оптимізму немає. У будь-якому разі, висновки за усі попередні атаки на енергетичну інфраструктуру зроблені. Енергетики вже мають досвід, але вони вже точно знають, що і як краще робити у разі атак", — заявив Коваленко.

Так, він рекомендує населенню:

запастись павербанками, ліхтариками, або перевірити справність наявних;

продумати сценарій на випадок, якщо раптом не буде світла певний час;

підживлювати усі гаджети та павербанки, щоб вони мали повний заряд;

тримати вдома запас води та їжі, яка швидко не псується.

Для бізнесу директор Yasno радить:

провести технічний огляд та перевірити свої генератори та інші установки резервного живлення, які використовувались, коли були відключення світла;

подумати про системи безперебійного живлення (ДБЖ) за потреби експерти YASNO можуть проконсультувати.

"Ніякої паніки. Сподіваємось, що воно усе нам не знадобиться цієї осені, але краще бути готовими і нічим не скористатись, ніж не бути готовими і панікувати", — наголосив Сергій Коваленко.

Нагадаємо, зранку 8 вересня РФ завдала удару по енергетиці на Сумщині. В результаті повністю знеструмлені декілька населених пунктів.

Крім того, сьогодні Росія атакувала енергетичний об’єкт у Київській області. Цієї ночі удар був спрямований по критично важливих цивільних об’єктах.