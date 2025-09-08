Будут ли отключения света осенью — директор Yasno дал прогноз

Повреждены электросети. Фото: ДТЭК

Из-за последних атак РФ на энергетику страны, украинцам советуют быть готовыми к отключению света этой осенью. Стоит запасаться повербанками, фонариками и водой.

Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в Facebook 8 сентября.

Реклама

Читайте также:

Будут ли отключения света осенью

"Осень немного тревожная пора для энергетиков. Что будет этой осенью, конечно, никто не знает, но, учитывая последние обстрелы особого оптимизма нет. В любом случае, выводы за все предыдущие атаки на энергетическую инфраструктуру сделаны. Энергетики уже имеют опыт, но они уже точно знают, что и как лучше делать в случае атак", — заявил Коваленко.

Так, он рекомендует населению:

запастись павербанками, фонариками, или проверить исправность имеющихся;

продумать сценарий на случай, если вдруг не будет света определенное время;

подпитывать все гаджеты и павербанки, чтобы они имели полный заряд;

держать дома запас воды и еды, которая быстро не портится.

Для бизнеса директор Yasno советует:

провести технический осмотр и проверить свои генераторы и другие установки резервного питания, которые использовались, когда были отключения света;

подумать о системах бесперебойного питания (ИБП) при необходимости эксперты YASNO могут проконсультировать.

"Никакой паники. Надеемся, что оно все нам не понадобится этой осенью, но лучше быть готовыми и ничем не воспользоваться, чем не быть готовыми и паниковать", — отметил Сергей Коваленко.

Напомним, утром 8 сентября РФ нанесла удар по энергетике на Сумщине. В результате полностью обесточены несколько населенных пунктов.

Кроме того, сегодня Россия атаковала энергетический объект в Киевской области. Этой ночью удар был направлен по критически важным гражданским объектам.