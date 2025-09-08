Видео
Главная Новости дня РФ нанесла удар по энергетике на Сумщине — где нет света

РФ нанесла удар по энергетике на Сумщине — где нет света

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 10:02
Обстрел Сумщины 8 сентября — в каких населенных пунктах исчез свет
Линии электропередачи. Иллюстративное фото: Freepik

Утром 8 сентября российские войска нанесли удар по критической инфраструктуре Сумщины. В результате атаки полностью обесточены несколько населенных пунктов.

Об этом сообщили в компании "Сумыоблэнерго".

Читайте также:

Шостка в Сумской области осталась без света

Российская армия нанесла удар по энергетической инфраструктуре, в результате чего без света остались жители Шостки и Шосткинского района.

"Уважаемые потребители электроэнергии! Сегодня утром в результате ударов армией РФ по критической инфраструктуре Сумщины обесточены г. Шостка и Шосткинский район. Перерыв в распределении электроэнергии временный. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", — говорится в сообщении.

Сейчас аварийные бригады уже работают на местах поражений. Точные сроки восстановления электроснабжения пока не называют.

Напомним, в ночь на 8 сентября армия РФ атаковала Украину дронами — Силы ПВО поразили более 100 целей.

Также стало известно, что российские оккупанты атаковали энергетический объект в Киевской области.

Сумская область обстрелы война в Украине энергетика свет
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
