Обстріл Сумщини 8 вересня — у яких населених пунктах зникло світло

Лінії електропередачі. Ілюстративне фото: Freepik

Зранку 8 вересня російські війська завдали удару по критичній інфраструктурі Сумщини. Внаслідок атаки повністю знеструмлені декілька населених пунктів.

Про це повідомили в компанії "Сумиобленерго".

Реклама

Читайте також:

Шостка на Сумщині залишилася без світла

Російська армія завдала удару по енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого без світла залишилися мешканці Шостки та Шосткинського району.

"Шановні споживачі електроенергії! Сьогодні зранку унаслідок ударів армією РФ по критичній інфраструктурі Сумщини знеструмлені м. Шостка та Шосткинський район. Перерва в розподілі електроенергії тимчасова. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", — йдеться в повідомленні.

Наразі аварійні бригади вже працюють на місцях уражень. Точні терміни відновлення електропостачання поки не називають.

Нагадаємо, в ніч проти 8 вересня армія РФ атакувала Україну дронами — Сили ППО вразили понад 100 цілей.

Також стало відомо, що російськи окупанти атакували енергетичний об'єкт у Київській області.