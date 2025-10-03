Видео
Главная Новости дня Дроны атаковали российский НПЗ в 1400 км от Украины — видео

Дроны атаковали российский НПЗ в 1400 км от Украины — видео

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 12:43
БпЛА атаковали НПЗ Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области РФ
Дрон летит на НПЗ. Фото: кадр из видео

В ночь на 3 октября беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области. Данный объект расположен в 1400 км от украинской границы.

Об этом стало известно из соцсетей, где россияне массово публиковали прилеты.

Читайте также:

Дроны попали по НПЗ в Оренбургской области

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику 18+!

Это предприятие имеет проектную мощность переработки около 6,6 млн тонн нефти в год.

Завод специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, авиационного керосина, мазута, битума и масел, обеспечивая значительную часть топливного рынка России.

Атака беспилотников стала еще одним ударом по российской нефтеперерабатывающей отрасли, которая последние месяцы все чаще становится целью.

Напомним, в России сегодня, 3 октября, раздавалась серия взрывов из-за атаки дронов.

Между тем в Крыму возник жесткий дефицит топлива из-за частых атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы.

взрыв НПЗ беспилотники нефть дроны Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
