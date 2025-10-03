СБУ дронами ударила по НПЗ Орскнефтеоргсинтез за 1400 км от Украины

Взрыв на НПЗ в России. Фото: кадр из видео

Служба безопасности Украины осуществила очередной дипстрайк по России дальностью более 1400 км. На этот раз целью ударных дронов Центра специальных операций "А" стал один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов — "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области.

Об этом Новини.LIVE сообщили источники в СБУ.

Предприятие имеет четыре установки первичной переработки и ежегодно может обрабатывать около 6,6 млн тонн нефти. На заводе изготавливают почти три десятка видов продукции, среди которых бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум и масла.

После попадания беспилотников на территории завода поднялся сильный пожар, над объектом поднялись густые клубы черного дыма. Руководство НПЗ объявило эвакуацию персонала.

Как отметил источник в СБУ, удары по нефтегазовой инфраструктуре РФ направлены на ослабление экономических возможностей Кремля.

"Почти 40% мощностей российских НПЗ уже простаивают. Будем работать и в дальнейшем над тем, чтобы увеличить эту цифру", — сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, в сети появились видеокадры, как украинские дроны атаковали НПЗ в Оренбургской области.

Также бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес объяснил Новини.LIVE, почему атаки по НПЗ в России будут фатальными для Кремля.

Тем временем в России начали активно строить защитные конструкции и сетки над НПЗ из-за массированных атак.