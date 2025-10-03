Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня СБУ ударила по российскому НПЗ вглубь России — подробности

СБУ ударила по российскому НПЗ вглубь России — подробности

Ua en ru
Дата публикации 3 октября 2025 14:52
СБУ дронами ударила по НПЗ Орскнефтеоргсинтез за 1400 км от Украины
Взрыв на НПЗ в России. Фото: кадр из видео

Служба безопасности Украины осуществила очередной дипстрайк по России дальностью более 1400 км. На этот раз целью ударных дронов Центра специальных операций "А" стал один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов — "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области.

Об этом Новини.LIVE сообщили источники в СБУ.

Реклама
Читайте также:

Дроны СБУ успешно атаковали нефтеперерабатывающий завод в России в 1400 км от границы

Предприятие имеет четыре установки первичной переработки и ежегодно может обрабатывать около 6,6 млн тонн нефти. На заводе изготавливают почти три десятка видов продукции, среди которых бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум и масла.

После попадания беспилотников на территории завода поднялся сильный пожар, над объектом поднялись густые клубы черного дыма. Руководство НПЗ объявило эвакуацию персонала.

Как отметил источник в СБУ, удары по нефтегазовой инфраструктуре РФ направлены на ослабление экономических возможностей Кремля.

"Почти 40% мощностей российских НПЗ уже простаивают. Будем работать и в дальнейшем над тем, чтобы увеличить эту цифру", — сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, в сети появились видеокадры, как украинские дроны атаковали НПЗ в Оренбургской области.

Также бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес объяснил Новини.LIVE, почему атаки по НПЗ в России будут фатальными для Кремля.

Тем временем в России начали активно строить защитные конструкции и сетки над НПЗ из-за массированных атак.

СБУ взрыв нефть дроны Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации