СБУ дронами ударила по НПЗ Орскнефтеоргсинтез за 1400 км от Украины

СБУ ударила по российскому НПЗ вглубь России — подробности
Служба безопасности Украины осуществила очередной дипстрайк по России дальностью более 1400 км. На этот раз целью ударных дронов Центра специальных операций "А" стал один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов — "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области.
Об этом Новини.LIVE сообщили источники в СБУ.
Дроны СБУ успешно атаковали нефтеперерабатывающий завод в России в 1400 км от границы
Предприятие имеет четыре установки первичной переработки и ежегодно может обрабатывать около 6,6 млн тонн нефти. На заводе изготавливают почти три десятка видов продукции, среди которых бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум и масла.
После попадания беспилотников на территории завода поднялся сильный пожар, над объектом поднялись густые клубы черного дыма. Руководство НПЗ объявило эвакуацию персонала.
Как отметил источник в СБУ, удары по нефтегазовой инфраструктуре РФ направлены на ослабление экономических возможностей Кремля.
"Почти 40% мощностей российских НПЗ уже простаивают. Будем работать и в дальнейшем над тем, чтобы увеличить эту цифру", — сообщил информированный источник в СБУ.
