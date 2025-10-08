Атака СБУ на Кримський міст 8 жовтня 2022 року — як провели операцію

Пожежа на Кримському мості. Фото: росЗМІ

В історію назавжди увійшла дата 8 жовтня 2022 року для України — саме цього дня Служба безпеки України здійснила успішну атаку на Кримський міст, який Кремль вважав одним із головних символів своєї окупаційної присутності. Подія мала не лише стратегічне, а й глибоке психологічне значення — вибух став ударом по російській пропаганді, що роками прославляла цю споруду як "недоторканну й незламну".

Новини.LIVE пригадає, як стався перший підрив на Кримський міст та що відомо про цю операцію.

Реклама

Читайте також:

СБУ "привітала" Путіна з Днем народження

В СБУ нагадали, що цей день назавжди залишиться в історії як момент, коли "міст, який з’єднував агресора з окупованим півостровом, перетворився на його слабке місце".

"Цей яскравий вибух став справжнім святом для всіх українців і ляпасом до 70-річчя Путіна. Відтоді міст перестав бути основною логістичною артерією ворога для постачання військової техніки та палива на південь України. А головне — вибух посіяв паніку та хаос серед окупантів, які вперше почали масово тікати з Криму", — коментували в СБУ.

Однак головним наслідком став не лише збиток інфраструктурі — вибух спричинив масштабну паніку серед окупантів та місцевого населення. Російські військові та цивільні мешканці почали поспіхом покидати Крим, а в магазинах півострова почалася панічна скупка товарів: полиці спорожніли, утворилися величезні черги, а дороги на виїзд із півострова заповнили автомобілі.

Згодом російські ЗМІ визнали, що на мосту стався вибух, заявивши про "підрив вантажного автомобіля". Проте для світу це стало очевидним свідченням того, що навіть ретельно охоронювані об’єкти агресора не є безпечними.

Відтоді Кримський міст перетворився із символу "величі Росії" на уразливу точку її воєнної логістики, а дата 8 жовтня — на важливу сторінку у війні за звільнення українських територій.

Голова СБУ розповів, як спланували атаку на Кримський міст

Втім, атака на Кримський міст 8 жовтня 2022 року була не єдиною — споруда була під "прицілом" СБУ ще двічі. Голова Служби безпеки України Василь Малюк у червні 2025 року вперше розкрив технічні подробиці останньої, третьої, атаки на незаконну споруду. За його словами, операція була проведена з використанням двох потужних зарядів вибухівки по 1100 кілограмів кожен, які спрацювали по ключових опорах мосту на території України.

"Ми міст жалили тричі. У 2022 році заходили із суші автівкою з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті, у 2023 році заходили двома бойовими дронами СБУ Sea Baby по воді. Третій раз у червні цього року ми зайшли під водою. Точно можу вам сказати: разом з 13-м Головним управлінням ДВКР СБУ ми розпочали нову епоху "морської історії", — підсумував Малюк.

Нагадаємо, у ЗМІ з'являлася інформація, що ЗСУ планує завдати іще один удар по Кримському мосту, проте жодних деталей наразі про це невідомо. Згодом речник Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що це лише припущення західних медіа. Попри це, Кримський міст досі є стратегічною ціллю для Збройних сил України.

Відомо, що в Росії судять кількох громадян за підрив Кримського мосту. Додамо, що у 2024 році Кримський міст був в жалюгідному стані. Партизани АТЕШ показували, що відбувається зі спорудою.