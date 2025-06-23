Атака СБУ на Кримський міст — Малюк розкрив деталі спецоперації

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СБУ стоїть за всіма трьома ударами по Кримському мосту. Розпочалася нова епоха "морської історії".

Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк у понеділок, 23 червня.

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Удари по Кримському мосту

Малюк уперше розкрив деякі технічні подробиці останньої, третьої атаки на незаконну конструкцію, що з’єднує окупований півострів з територією РФ.

"Скажу відверто: третій раз по мосту ми спрацювали вибухівкою у 1100 кг і плюс ще 1100 кг. Тобто двічі по 1100 кг по ключових опорах незаконної конструкції на території України. Додаткових деталей не буду розповідати зі зрозумілих причин. Але повірте: це — початок нової епохи", — сказав голова СБУ.

Очільник силового відомства додав, що СБУ вдалося тричі атакувати Кримський міст у різні роки і різними засобами.

"Ми міст жалили тричі. У 2022 році заходили з суші автівкою з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті, у 2023 році заходили двома бойовими дронами СБУ "Sea Baby" по воді. Третій раз у червні цього року ми зайшли під водою. Точно можу вам сказати: разом з 13 Головним управлінням ДВКР СБУ ми розпочали нову епоху "морської історії", — підсумував Малюк.

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