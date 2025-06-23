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Головна Новини дня Атака на Кримський міст — голова СБУ розсекретив деталі операції

Атака на Кримський міст — голова СБУ розсекретив деталі операції

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Дата публікації: 23 червня 2025 16:29
Атака СБУ на Кримський міст — Малюк розкрив деталі спецоперації
термінова новина
Ключові моменти Удари по Кримському мосту

СБУ стоїть за всіма трьома ударами по Кримському мосту. Розпочалася нова епоха "морської історії".

Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк у понеділок, 23 червня.

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Удари по Кримському мосту

Малюк уперше розкрив деякі технічні подробиці останньої, третьої атаки на незаконну конструкцію, що з’єднує окупований півострів з територією РФ.

"Скажу відверто: третій раз по мосту ми спрацювали вибухівкою у 1100 кг і плюс ще 1100 кг. Тобто двічі по 1100 кг по ключових опорах незаконної конструкції на території України. Додаткових деталей не буду розповідати зі зрозумілих причин. Але повірте: це — початок нової епохи", — сказав голова СБУ.

Очільник силового відомства додав, що СБУ вдалося тричі атакувати Кримський міст у різні роки і різними засобами.

"Ми міст жалили тричі. У 2022 році заходили з суші автівкою з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті, у 2023 році заходили двома бойовими дронами СБУ "Sea Baby" по воді. Третій раз у червні цього року ми зайшли під водою. Точно можу вам сказати: разом з 13 Головним управлінням ДВКР СБУ ми розпочали нову епоху "морської історії", — підсумував Малюк.

Новина доповнюється...

СБУ Крим Василь Малюк Кримський міст
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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