Атака СБУ на Крымский мост - Малюк раскрыл детали спецоперации

Руководитель СБУ Василий Малюк. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

СБУ стоит за всеми тремя ударами по Крымскому мосту. Началась новая эпоха "морской истории".

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в понедельник, 23 июня.

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Малюк впервые раскрыл некоторые технические подробности последней, третьей атаки на незаконную конструкцию, соединяющую оккупированный полуостров с территорией РФ.

"Скажу откровенно: третий раз по мосту мы сработали взрывчаткой в 1100 кг и плюс еще 1100 кг. То есть дважды по 1100 кг по ключевым опорам незаконной конструкции на территории Украины. Дополнительных деталей не буду рассказывать по понятным причинам. Но поверьте: это — начало новой эпохи", — сказал глава СБУ.

Глава силового ведомства добавил, что СБУ удалось трижды атаковать Крымский мост в разные годы и разными средствами.

"Мы мост жалили трижды. В 2022 году заходили с суши машиной с 21 тонной взрывчатки в тротиловом эквиваленте, в 2023 году заходили двумя боевыми дронами СБУ "Sea Baby" по воде. Третий раз в июне этого года мы зашли под водой. Точно могу вам сказать: вместе с 13 Главным управлением ГВКР СБУ мы начали новую эпоху "морской истории", — подытожил Малюк.

Ранее мы писали, что главе Службы безопасности Украины Василию Малюку россияне предъявили заочное обвинение за вторую атаку на Керченский мост, которая произошла в 2023 году.