Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Атака на Крымский мост — глава СБУ рассекретил детали операции

Атака на Крымский мост — глава СБУ рассекретил детали операции

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 16:29
Атака СБУ на Крымский мост - Малюк раскрыл детали спецоперации
Руководитель СБУ Василий Малюк. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Ключові моменти Удары по Крымскому мосту

СБУ стоит за всеми тремя ударами по Крымскому мосту. Началась новая эпоха "морской истории".

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в понедельник, 23 июня.

Реклама
Читайте также:

Удары по Крымскому мосту

Малюк впервые раскрыл некоторые технические подробности последней, третьей атаки на незаконную конструкцию, соединяющую оккупированный полуостров с территорией РФ.

"Скажу откровенно: третий раз по мосту мы сработали взрывчаткой в 1100 кг и плюс еще 1100 кг. То есть дважды по 1100 кг по ключевым опорам незаконной конструкции на территории Украины. Дополнительных деталей не буду рассказывать по понятным причинам. Но поверьте: это — начало новой эпохи", — сказал глава СБУ.

Глава силового ведомства добавил, что СБУ удалось трижды атаковать Крымский мост в разные годы и разными средствами.

"Мы мост жалили трижды. В 2022 году заходили с суши машиной с 21 тонной взрывчатки в тротиловом эквиваленте, в 2023 году заходили двумя боевыми дронами СБУ "Sea Baby" по воде. Третий раз в июне этого года мы зашли под водой. Точно могу вам сказать: вместе с 13 Главным управлением ГВКР СБУ мы начали новую эпоху "морской истории", — подытожил Малюк.

Ранее мы писали, что главе Службы безопасности Украины Василию Малюку россияне предъявили заочное обвинение за вторую атаку на Керченский мост, которая произошла в 2023 году.

СБУ Крым Василий Малюк Крымский мост
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации