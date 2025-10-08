Атака СБУ на Крымский мост 8 октября 2022 года - как провели операцию

Пожар на Крымском мосту. Фото: росСМИ

В историю навсегда вошла дата 8 октября 2022 года для Украины — именно в этот день Служба безопасности Украины осуществила успешную атаку на Крымский мост, который Кремль считал одним из главных символов своего оккупационного присутствия. Событие имело не только стратегическое, но и глубокое психологическое значение — взрыв стал ударом по российской пропаганде, которая годами прославляла это сооружение как "неприкосновенное и несокрушимое".

Новини.LIVE вспомнит, как произошел первый подрыв на Крымский мост и что известно об этой операции.

В СБУ напомнили, что этот день навсегда останется в истории как момент, когда "мост, который соединял агрессора с оккупированным полуостровом, превратился в его слабое место".

"Этот яркий взрыв стал настоящим праздником для всех украинцев и пощечиной к 70-летию Путина. С тех пор мост перестал быть основной логистической артерией врага для поставки военной техники и топлива на юг Украины. А главное — взрыв посеял панику и хаос среди оккупантов, которые впервые начали массово бежать из Крыма", — комментировали в СБУ.

Однако главным следствием стал не только ущерб инфраструктуре — взрыв вызвал масштабную панику среди оккупантов и местного населения. Российские военные и гражданские жители начали спешно покидать Крым, а в магазинах полуострова началась паническая скупка товаров: полки опустели, образовались огромные очереди, а дороги на выезд с полуострова заполнили автомобили.

Впоследствии российские СМИ признали, что на мосту произошел взрыв, заявив о "подрыве грузового автомобиля". Однако для мира это стало очевидным свидетельством того, что даже тщательно охраняемые объекты агрессора не являются безопасными.

С тех пор Крымский мост превратился из символа "величия России" в уязвимую точку ее военной логистики, а дата 8 октября — в важную страницу в войне за освобождение украинских территорий.

Глава СБУ рассказал, как спланировали атаку на Крымский мост

Впрочем, атака на Крымский мост 8 октября 2022 года была не единственной — сооружение было под "прицелом" СБУ еще дважды. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в июне 2025 года впервые раскрыл технические подробности последней, третьей, атаки на незаконное сооружение. По его словам, операция была проведена с использованием двух мощных зарядов взрывчатки по 1100 килограммов каждый, которые сработали по ключевым опорам моста на территории Украины.

"Мы мост жалили трижды. В 2022 году заходили с суши машиной с 21 тонной взрывчатки в тротиловом эквиваленте, в 2023 году заходили двумя боевыми дронами СБУ Sea Baby по воде. Третий раз в июне этого года мы зашли под водой. Точно могу вам сказать: вместе с 13-м Главным управлением ГВКР СБУ мы начали новую эпоху "морской истории", — подытожил Малюк.

Напомним, в СМИ появлялась информация, что ВСУ планирует нанести еще один удар по Крымскому мосту, однако никаких деталей пока об этом неизвестно. Впоследствии представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что это лишь предположение западных медиа. Несмотря на это, Крымский мост до сих пор является стратегической целью для Вооруженных сил Украины.

Известно, что в России судят нескольких граждан за подрыв Крымского моста. Добавим, что в 2024 году Крымский мост был в плачевном состоянии. Партизаны АТЕШ показывали, что происходит с сооружением.