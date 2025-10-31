Украина уничтожила один из трех "Орешников" на территории РФ - Малыш

срочный

Силы специальных операций Украины еще летом 2023 года провели успешную секретную миссию на территории России, во время которой был уничтожен один из трех стратегических российских комплексов "Орешник". Об этой операции, которая долгое время оставалась засекреченной, впервые рассказал Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Об этом Василий Малюк сообщил во время брифинга в пятницу, 31 октября.

Реклама

Читайте также:

Операция, о которой впервые сообщили публично

По словам главы СБУ, уничтожение комплекса произошло совместными усилиями Главного управления разведки, Службы безопасности и Службы внешней разведки Украины. Операцию осуществили на полигоне Капустин Яр в России. До этого момента детали операции не разглашали, ведь она имела стратегическое значение для украинской обороны и партнерских государств.

"До этого мы ни разу мы это не озвучивали, но коротко можем сказать, что один из трех "Орешников" был успешно уничтожен на их территории, на Капустином Яру, силами ГУР, СБУ и СВР", - сказал он.

Малюк подчеркнул, что "уничтожение было стопроцентное", и добавил, что отчет об операции подали только Верховному главнокомандующему - Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Кроме того, о ней знали лишь несколько президентов стран-партнеров, ведь это была уникальная совместная разведывательно-боевая операция.

Он отметил, что тогда, в 2023 году, о системе "Орешник" еще не знали ни украинцы, ни международное сообщество, а россияне не успели использовать ее как инструмент ядерного шантажа. Именно поэтому ее ликвидация имела ключевое стратегическое значение для безопасности Украины и союзников.

"Орешник" был уничтожен совместными силами СБУ, ГУР и СВР на полигоне Капустин Яр - это один из трех российских комплексов, уточнил Малюк. Владимир Зеленский сообщил, что россияне имели три ракеты этого типа, из которых использовали одну, а еще шесть могут быть готовы к запуску.

"Россияне хотят разместить "Орешник" в Беларуси, и мы понимаем, что его ориентировочная дальность 5000 км. И есть мертвая зона - 700 км. То есть, европейцам нужно обратить внимание на эти риски", - отметил Зеленский.

Что известно о ракете "Орешник"

"Орешник" - это баллистическая ракета средней дальности класса "земля-земля", которая, по имеющимся данным, может нести как ядерную, так и обычную боеголовку. Технические подробности остаются отрывочными: по словам российского диктатора Путина, ракета может достигать скорости до 10 Махов (примерно 2,5-3 км/с) и иметь дальность до 5 500 км.

Украинские военные сообщают о следующих параметрах - разгон более 3,5 км/с и возможность нести шесть боевых блоков с суббоеприпасами, из-за чего "Орешник" считают тяжелой для перехвата, хотя современные системы ПРО созданы с учетом противодействия подобным угрозам.

Напомним, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала возможность размещения Россией на территории Беларуси ракетного комплекса "Орешник" и запусков беспилотников с белорусской земли.

Ранее мы также информировали, что российский диктатор Владимир Путин заявил о начале серийного производства баллистической ракеты "Орешник", которую уже передали на вооружение армии РФ.