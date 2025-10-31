Україна знищила один із трьох "Орєшників" на території РФ — Малюк

термінова

Сили спеціальних операцій України ще влітку 2023 року провели успішну секретну місію на території Росії, під час якої було знищено один із трьох стратегічних російських комплексів "Орєшнік". Про цю операцію, що тривалий час залишалася засекреченою, вперше розповів Голова Служби безпеки України Василь Малюк.

Новина доповнюється ...

