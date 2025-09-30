Тихановська сказала, чи є Орєшнік в Білорусі

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. Фото: Reuters

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська відповіла, чи розміщувала Росія на території Білорусі ракетний комплекс для запуску балістичних ракет "Орєшнік". Крім того, політична діячка прокоментувала можливий запуск російських безпілотників із території Білорусі.

Про все це Світлана Тихановська розповіла у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час Варшавського безпекового форуму у вівторок, 30 вересня.

Чи розміщувала Росія "Орєшнік" у Білорусі

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що наразі немає підтвердженої інформації про розміщення російського "Орєшніка" на території Білорусі.

Водночас вона додала, що переміщення такої зброї складно приховати. За її словами, чимало білорусів інформують про пересування техніки й військових, а вся підтверджена інформація передається партнерам — як українським, так і західним.

"Наразі у нас немає таких даних. Ми маємо розуміти, що Лукашенко проводить психологічну операцію, про ядерну зброю невідомо. Це для того, щоб тримати у стресі наших союзників та сусідів. Це не голка, "Орєшнік" не сховаєш", — зазначила політична діячка.

Крім того, Тихановська прокоментувала можливий запуск російських дронів із Білорусі по західних країнах. Вона зауважила, що Росія "тестує" межі терпіння західних держав і може використати білоруську територію як плацдарм для таких дій.

"Я впевнена, що коли це потрібно диктаторам, то вони без усілякого сумління будуть це робити, бо Лукашенко служать інтересам Росії. А ми розуміємо, що Росії треба тримати в напрузі не тільки Україну, але і західний світ", — зауважила Тихановська.

Нагадаємо, що після нещодавньої зустрічі з Путіним самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив українському лідеру Володимиру Зеленському.

У відповідь на різкі заяви Лукашенка Зеленський сказав, що президент Білорусі ізолював себе і живе "у своєму світі".