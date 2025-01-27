Війна в Україні — як перемога Києва може змінити Білорусь

Тихановська відповіла, як перемога в Україні змінить Білорусь
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, якщо Україна виграє у війні з Росією, то це стане можливістю зміни влади у Білорусі. Окрім того, зміна режиму може бути пов'язаною зі здоров'ям диктатора Олександра Лукашенка.
Про це повідомляє портал Zerkalo.
Як Україна може вплинути на зміну влади в Білорусі
За словами Тихановської, є кілька варіантів, коли з'явиться вікно можливостей для того, аби змінити владу у Білорусі. І перше, що може на це повпливати, — перемога України у війні з Росією.
"Я за те, щоб дати Україні все можливе, щоб вони перемогли. І на момент переговорів у них була сильна позиція. Перемога України — слабкий Путін, а значить і слабкий Лукашенко. Він і так дуже слабкий, покладаючись лише на підтримку очільника Кремля", — йдеться у повідомленні.
Ще одна можливість для зміни режиму в країні — економічні проблеми, які наздоженуть Білорусь. Тихановська сказала, що через санкції проти РБ і "порожні кишені" Лукашенка влада не зможе зберегти економічну стабільність.
Окрім того, заміна Лукашенка може бути пов'язаною зі станом його здоров'я.
"Не варто сподіватися на це, але може бути й це, а може бути якийсь інший, як ми говоримо, чорний лебідь, який може з’явитися несподівано", — додала лідерка опозиції.
Вона наголосила, що головне завдання білорусів і демсил — бути готовими до цього моменту.
Вибори у Білорусі
Нагадаємо, Олександр Лукашенко переміг на президентських виборах, набравши 87,6% голосів виборців. Це вже його сьома "перемога" з 1994 року.
У ЄС не визнають вибори в Білорусі і називають їх "фіктивними". Однак сам Лукашенко сказав, що йому "фіолетово".
Водночас в МЗС Польщі познущалися з Лукашенка після оголошення результатів так званих виборів. Радослав Сікорський стисло, але дотепно поцікавився: чому тільки 87,6% люблять свого "бацьку".
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