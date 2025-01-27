Война в Украине — как победа Киева может изменить Беларусь

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Фото: E. Blažio / LRT nuotr

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, если Украина выиграет в войне с Россией, то это станет возможностью смены власти в Беларуси. Кроме того, смена режима может быть связана со здоровьем диктатора Александра Лукашенко

Об этом сообщает портал Zerkalo.

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Как Украина может повлиять на смену власти в Беларуси

По словам Тихановской, есть несколько вариантов, когда появится окно возможностей для того, чтобы сменить власть в Беларуси. И первое, что может на это повлиять — победа Украины в войне с Россией.

"Я за то, чтобы дать Украине все возможное, чтобы они победили. И на момент переговоров у них была сильная позиция. Победа Украины — слабый Путин, а значит и слабый Лукашенко. Он и так очень слаб, полагаясь только на поддержку главы Кремля", — говорится в сообщении.

Еще одна возможность для смены режима в стране — экономические проблемы, которые настигнут Беларусь. Тихановская сказала, что из-за санкций против РБ и "пустых карманов" Лукашенко власть не сможет сохранить экономическую стабильность.

Кроме того, замена Лукашенко может быть связана с состоянием его здоровья.

"Не стоит надеяться на это, но может быть и это, а может быть какой-то другой, как мы говорим, черный лебедь, который может появиться неожиданно", — добавила лидер оппозиции.

Она подчеркнула, что главная задача белорусов и демсил — быть готовыми к этому моменту.

Выборы в Беларуси

Напомним, Александр Лукашенко победил на президентских выборах, набрав 87,6% голосов избирателей. Это уже его седьмая "победа" с 1994 года.

В ЕС не признают выборы в Беларуси и называют их "фиктивными". Однако сам Лукашенко сказал, что ему "фиолетово".

В то же время в МИД Польши поиздевались над Лукашенко после объявления результатов так называемых выборов. Радослав Сикорский кратко, но остроумно поинтересовался: почему только 87,6% любят своего "бацьку".