Главная Новости дня Тихановская ответила, размещала ли РФ "Орешник" в Беларуси

Тихановская ответила, размещала ли РФ "Орешник" в Беларуси

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 14:40
Тихановская сказала, есть ли Орешник в Беларуси
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Фото: Reuters

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская ответила, размещала ли Россия на территории Беларуси ракетный комплекс для запуска баллистических ракет "Орешник". Кроме того, политический деятель прокомментировала возможный запуск российских беспилотников с территории Беларуси.

Об этом Светлана Тихановская рассказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время Варшавского форума по безопасности во вторник, 30 сентября.

Читайте также:

Размещала ли Россия "Орешник" в Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что пока нет подтвержденной информации о размещении российского "Орешника" на территории Беларуси.

В то же время она добавила, что перемещение такого оружия сложно скрыть. По ее словам, многие белорусы информируют о передвижении техники и военных, а вся подтвержденная информация передается партнерам — как украинским, так и западным.

"Сейчас у нас нет таких данных. Мы должны понимать, что Лукашенко проводит психологическую операцию, о ядерном оружии неизвестно. Это для того, чтобы держать в стрессе наших союзников и соседей. Это не игла, "Орешник" не спрячешь", — отметила политический деятель.

Кроме того, Тихановская прокомментировала возможный запуск российских дронов из Беларуси по западным странам. Она отметила, что Россия "тестирует" пределы терпения западных государств и может использовать белорусскую территорию как плацдарм для таких действий.

"Я уверена, что когда это нужно диктаторам, то они без всякой совести будут это делать, потому что Лукашенко служат интересам России. А мы понимаем, что России надо держать в напряжении не только Украину, но и западный мир", — отметила Тихановская.

Напомним, что после недавней встречи с Путиным самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

В ответ на резкие заявления Лукашенко Зеленский сказал, что президент Беларуси изолировал себя и живет "в своем мире".

Светлана Тихановская Беларусь Россия Орешник
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
