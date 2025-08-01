У Росії почали серійне виробництво Орєшніка — заява Путіна

Володимир Путін. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін заявив про початок серійного виробництва балістичної ракети "Орєшнік". Зброя вже передана до використання армії РФ.

Про це російський диктатор заявив 1 серпня під час зустрічі із президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

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Росія почала серійне виробництво "Орєшніка"

У Росії відбулося перше серійне виробництво ракети "Орєшнік". Як заявив Путін, балістичне озброєння вже поступило у використання армії.

Крім того, очікуються поставки ракети і до Білорусі. Наразі між Москвою та Мінськом тривають перемовини щодо територіального розміщення озброєння. Це питання країни планують врегулювати до кінця цього року.

Що відомо про ракету "Орєшнік"

Балістична ракета середньої дальності належить до класу "земля-земля" і, за наявною інформацією, може оснащуватися як ядерною, так і звичайною боєголовкою.

Технічні характеристики ракети залишаються обмеженими. За словами Путіна, "Орєшник" здатна вражати цілі на швидкості до 10 Махів (приблизно 2,5-3 км/с), а її дальність може сягати до 5500 км.

Водночас українські військові повідомляють, що ракета може розганятися до понад 3,5 км/с та нести шість бойових блоків із суббоєприпасами. Через це її вважають складною мішенню для перехоплення, хоча сучасні системи ПРО й розроблені для протидії подібним загрозам.

Нагадаємо, що під час інтерв'ю російський диктатор також назвав умови РФ для завершення війни в Україні.

А також Державний секретар США Марко Рубіо повідомив про нові переговори американців з росіянами.