В России начали серийное производство Орешника — заявление Путина

Путин заявил о серийном производстве "Орешника"
Российский диктатор Владимир Путин заявил о начале серийного производства баллистической ракеты "Орешник". Оружие уже передано к использованию армии РФ.
Об этом российский диктатор заявил 1 августа во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Россия начала серийное производство "Орешника"
В России состоялось первое серийное производство ракеты "Орешник". Как заявил Путин, баллистическое вооружение уже поступило в использование армии.
Кроме того, ожидаются поставки ракеты и в Беларусь. Сейчас между Москвой и Минском продолжаются переговоры по территориальному размещению вооружения. Этот вопрос страны планируют урегулировать до конца этого года.
Что известно о ракете "Орешник"
Баллистическая ракета средней дальности относится к классу "земля-земля" и, по имеющейся информации, может оснащаться как ядерной, так и обычной боеголовкой.
Технические характеристики ракеты остаются ограниченными. По словам Путина, "Орешник" способна поражать цели на скорости до 10 Махов (примерно 2,5-3 км/с), а ее дальность может достигать до 5500 км.
В то же время украинские военные сообщают, что ракета может разгоняться до более 3,5 км/с и нести шесть боевых блоков с суббоеприпасами. Поэтому ее считают сложной мишенью для перехвата, хотя современные системы ПРО и разработаны для противодействия подобным угрозам.
Напомним, что во время интервью российский диктатор также назвал условия РФ для завершения войны в Украине.
А также Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил о новых переговорах американцев с россиянами.
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