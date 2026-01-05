Зеленский обсудил развитие СБУ с главой спецназа Евгением Хмарой

Владимир Зеленский и Евгений Хмара. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с начальником Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины Евгением Хмарой. Они обсудили развитие СБУ и специальные операции, которые сейчас готовим.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в понедельник, 5 января.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Встреча Зеленского и Хмары — детали

"Благодарен Евгению и всем нашим воинам-спецназовцам за чрезвычайно весомую боевую работу в течение всех лет полномасштабной войны. Украина достигает необходимых результатов в своей защите, и все наши воины, которые это обеспечивают, заслуживают наибольшего уважения и благодарности", — говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что Украина будет масштабировать опыт спецназовцев и ЦСО "А".

