Зеленский обсудил развитие СБУ с главой спецназа Евгением Хмарой

Президент встретился с Евгением Хмарой — обсудили развитие СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с начальником Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины Евгением Хмарой. Они обсудили развитие СБУ и специальные операции, которые сейчас готовим.
Об этом глава государства сообщил в Telegram в понедельник, 5 января.
Встреча Зеленского и Хмары — детали
"Благодарен Евгению и всем нашим воинам-спецназовцам за чрезвычайно весомую боевую работу в течение всех лет полномасштабной войны. Украина достигает необходимых результатов в своей защите, и все наши воины, которые это обеспечивают, заслуживают наибольшего уважения и благодарности", — говорится в сообщении.
Зеленский добавил, что Украина будет масштабировать опыт спецназовцев и ЦСО "А".
