Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский намекнул о возвращении Кулебы в политику

Зеленский намекнул о возвращении Кулебы в политику

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 13:17
Зеленский провел встречу с Дмитрием Кулебой
Переговоры Владимира Зеленского и Дмитрия Кулебы. Фото: ОПУ

Президент Украины сообщил о встрече с Дмитрием Кулебой, во время которой обсуждали текущую ситуацию вокруг государства. По словам Владимира Зеленского, разговор касался как политических процессов, так и информационного поля. Особое внимание уделили тому, чтобы украинская позиция была четко и убедительно представлена в мире

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Зеленский переговорил с Дмитрием Кулебой

Глава государства также подчеркнул, что рад дальнейшему сотрудничеству с Дмитрием Кулебой в рамках команды Украины. По итогам встречи стороны договорились определить конкретные направления дальнейшего взаимодействия.

"Обсудили ситуацию вокруг Украины — как политическую, так и информационную. Важно, чтобы украинский взгляд на вещи в мире был представлен и чтобы это было достаточно сильно. Рад, что Дмитрий - в команде Украины, и мы договорились определить направления дальнейшего взаимодействия. Слава Украине! " — говорится в сообщении.

Напомним, что Дмитрий Кулеба ранее возглавлял Министерство иностранных дел Украины. Его уволили с должности в сентябре в 2024 году.

Впоследствии стало известно, что Дмитрий Кулеба начал работать в Гарвардской школе, где занимал должность старшего научного сотрудника Центра науки и международных отношений.

Отдельно Кулеба высказывался о потенциальной службе на фронте.

Владимир Зеленский Дмитрий Кулеба переговоры политики
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации