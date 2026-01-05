Зеленский провел встречу с Дмитрием Кулебой

Переговоры Владимира Зеленского и Дмитрия Кулебы. Фото: ОПУ

Президент Украины сообщил о встрече с Дмитрием Кулебой, во время которой обсуждали текущую ситуацию вокруг государства. По словам Владимира Зеленского, разговор касался как политических процессов, так и информационного поля. Особое внимание уделили тому, чтобы украинская позиция была четко и убедительно представлена в мире

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Глава государства также подчеркнул, что рад дальнейшему сотрудничеству с Дмитрием Кулебой в рамках команды Украины. По итогам встречи стороны договорились определить конкретные направления дальнейшего взаимодействия.

"Обсудили ситуацию вокруг Украины — как политическую, так и информационную. Важно, чтобы украинский взгляд на вещи в мире был представлен и чтобы это было достаточно сильно. Рад, что Дмитрий - в команде Украины, и мы договорились определить направления дальнейшего взаимодействия. Слава Украине! " — говорится в сообщении.

Напомним, что Дмитрий Кулеба ранее возглавлял Министерство иностранных дел Украины. Его уволили с должности в сентябре в 2024 году.

Впоследствии стало известно, что Дмитрий Кулеба начал работать в Гарвардской школе, где занимал должность старшего научного сотрудника Центра науки и международных отношений.

Отдельно Кулеба высказывался о потенциальной службе на фронте.