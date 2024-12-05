Кулеба будет работать в Гарварде — что известно

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет работать в Гарвардской школе. В частности, он станет старшим научным сотрудником Центра науки и международных отношений.

Об этом сообщили на сайте Гарвардской школы Кеннеди.

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На сайте отметили, что Дмитрий Кулеба будет заниматься исследованиями о дипломатии, безопасности и устойчивости, а также читать лекции. Кроме того, он напишет книгу о войне на Украине.

Справка о Дмитрии Кулебе. Фото: скриншот

Кроме того, на сайте указали биографию и историю политической карьеры Дмитрия Кулебы. Его характеризуют как ключевого политика, который помог построить объединение и организовать обеспечение поставок вооружения и санкций. Также благодаря ему в мире впервые появился спикер на основе AI.

"Господин Кулеба был одним из самых заметных и эффективных членов команды президента Владимира Зеленского с начала российского вторжения в Украину. Самый младший министр иностранных дел в истории Украины, он возглавлял украинскую дипломатию в самые тяжелые времена российской агрессии. Он сыграл ключевую роль в развитии альянсов, введении санкций, продвижении заявок Украины на вступление в ЕС и НАТО и расширение связей с Африкой, Азией и Латинской Америкой", — говорится на сайте.

Напомним, в начале сентября в Верховной Раде проголосовали за увольнение Дмитрия Кулебы с должности главы МИД Украины.

Отметим, что ряд украинских политиков и чиновников тоже претерпели кадровые изменения. Так недавно народная депутатка от "Батькивщины" Алена Шкрум написала заявление о составлении депутатского мандата. Также в Украине назначили нового вице-премьера. Им стал Алексей Чернышев.

Тем временем Владимир Зеленский уволил постоянного представителя в Крыму, занимавшего этот пост с апреля 2022 года.