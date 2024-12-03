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Рада призначила нового віцепрем'єр-міністра України

3 грудня 2024 14:12
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра України
Олексій Чернишов виступає у Верховній Раді. Фото: Telegram Ярослава Желєзняка
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра України, який є головою правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". За це рішення проголосувало 237 народних депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк у вівторок, 3 грудня.

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Верховна рада проголосувала за нового віце-прем'єр-міністра України. Ним став Олексій Чернишов, міністр національної єдності України. За це рішення проголосувало 237 народних обранців.

Напередодні Комітет Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, нацменшин і міжнаціональних відносин рекомендує парламенту призначити Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра України — Міністра національної єдності України.

Сам Чернишов виступив перед депутатами. Після виступу він відповів на їх запитання щодо створення Міністерства національної єдності України.

Що відомо про Чернишова

Олексій Чернишов 4 березня 2020 року був призначений Міністром розвитку громад та територій України. Проте 3 листопада 2022 року Верховна Рада звільнила Чернишова з цієї посади.

3 4 листопада 2022 року і до сьогодні Чернишов обіймав посаду голови правління НАК "Нафтогаз України".

Раніше ми писали, що нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко у запропонував звільнити Рустема Умєрова з посади міністра оборони. Відповідну постанову він зареєстрував у Верховній Раді.

Нагадуємо, Центральна виборча комісія визнала Івана Примаченка обраним народним депутатом України. Він був призначений замість Олега Макарова, який помер 29 жовтня.

Верховна Рада призначення політики голосування міністр

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