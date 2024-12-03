Рада назначила Алексея Чернышева на должность вице-премьер-министра Украины

Алексей Чернышев выступает в Верховной Раде. Фото: Telegram Ярослава Железняка

Верховная Рада назначила Алексея Чернышева на должность вице-премьера, который является председателем правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". За это решение проголосовали 237 народных депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк во вторник, 3 декабря.

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Верховная рада проголосовала за нового вице-премьер-министра Украины. Им стал Алексей Чернышев, министр национального единства Украины. За это решение проголосовали 237 народных избранников.

Накануне Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, нацменьшинств и межнациональных отношений рекомендует парламенту назначить Алексея Чернышева на должность вице-премьер-министра Украины — Министра национального единства Украины.

Сам Чернышев выступил перед депутатами. После выступления он ответил на их вопрос о создании Министерства национального единства Украины.

Что известно о Чернышеве

Алексей Чернышев 4 марта 2020 года был назначен Министром развития громад и территорий Украины. Однако 3 ноября 2022 года Верховная Рада уволила Чернышева с этой должности.

3 4 ноября 2022 года и по сегодня Чернышев занимал должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее мы писали, что нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко предложил уволить Рустема Умерова с должности министра обороны. Соответствующее постановление он зарегистрировал в Верховной Раде.

Напомним, Центральная избирательная комиссия признала Ивана Примаченко избранным народным депутатом Украины. Он был назначен вместо умершего 29 октября Олега Макарова.