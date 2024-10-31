Верховна Рада ухвалила в першому читанні державний бюджет на 2025 рік

Верховна Рада України. Фото: УНІАН

Верховна Рада України у четвер, 31 жовтня, ухвалила державний бюджет на 2025 рік. Це було перше читання.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

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Железняк заявив, що бюджет 2025 року прийнято в першому читанні. "За" проголосували 247 народних депутатів. "Проти" висловилися 34, а утримались — 24.

Голосування за державний бюджет на 2025 рік. Фото: t.me/yzheleznyak

"Прийняли в цілому бюджетні висновки. Жодної правки окрім правки по зарплатах прокурорів не змінили", — додав Железняк.

Допис Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України затвердив розмір мінімальної зарплати на 2025 рік під час ухвалення проєкту державного бюджету на наступний рік.

Також у вересні державний та гарантований державою борг України зріс на 32,31 млрд гривень.