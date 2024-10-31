Верховная Рада приняла в первом чтении государственный бюджет на 2025 год

Верховная Рада Украины. Фото: УНИАН

Верховная Рада Украины в четверг, 31 октября, приняла государственный бюджет на 2025 год. Это было первое чтение.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

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Железняк заявил, что бюджет 2025 года принят в первом чтении. "За" проголосовали 247 народных депутатов. "Против" высказались 34, а воздержались — 24.

Голосование за государственный бюджет на 2025 год. Фото: t.me/yzheleznyak

"Приняли в целом бюджетные выводы. Ни одной правки, кроме правки по зарплатам прокуроров, не изменили", — добавил Железняк.

Пост Железняка. Фото: скриншот

Напомним, Кабинет Министров Украины утвердил размер минимальной зарплаты на 2025 год при принятии проекта государственного бюджета на следующий год.

Также в сентябре государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 32,31 млрд гривен.