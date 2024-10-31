Верховная Рада приняла в первом чтении государственный бюджет на 2025 год

Рада одобрила госбюджет-2025 в первом чтении
Верховная Рада Украины в четверг, 31 октября, приняла государственный бюджет на 2025 год. Это было первое чтение.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
Государственный бюджет на 2025 год
Железняк заявил, что бюджет 2025 года принят в первом чтении. "За" проголосовали 247 народных депутатов. "Против" высказались 34, а воздержались — 24.
"Приняли в целом бюджетные выводы. Ни одной правки, кроме правки по зарплатам прокуроров, не изменили", — добавил Железняк.
Напомним, Кабинет Министров Украины утвердил размер минимальной зарплаты на 2025 год при принятии проекта государственного бюджета на следующий год.
Также в сентябре государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 32,31 млрд гривен.
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